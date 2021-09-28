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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:02424

Завтра в Сумах пройдет бюджетная сессия

В четверг, 30 декабря, пройдет внеочередная сессия Сумского горсовета.

Среди проектов решений самое главное – проект бюджета Сумской ОТГ на 2022 год.

Начало сессии в 9.00.

Политика Сессия горсовета
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