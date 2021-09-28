Завтра в Сумах пройдет бюджетная сессия

Среди проектов решений самое главное – проект бюджета Сумской ОТГ на 2022 год.
Начало сессии в 9.00.
Мэр Сум Александр Лысенко собирает очередную сессию городского совета через две недели....
24 ноября состоится XIV сессия Сумского городского совета VIII созыва....
27 октября состоится XII сессия Сумского городского совета VIII созыва....
Согласно распоряжению городского головы Александра Лысенко, очередная сессия городского совета состоится в среду, 27 октября....
Согласно распоряжению мэра Сум Александра Лысенко, очередная сессия городского совета состоится в среду, 29 сентября....