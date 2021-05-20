В Сумах в результате ДТП травмирован водитель угнанного мотоцикла (видео) ДТП с участием трех транспортных средств произошло на улице Харьковской.

Патрульные сразу же огородили место происшествия. Предварительно они выяснили, что 34-летний водитель автомобиля Ford Explorer при изменении направления движения налево не убедился, что это будет безопасно, после чего допустил столкновение с мотоциклом Yamaha. При падении водитель двухколесного транспортного средства повредил припаркованный автомобиль Mercedes-Benz.

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Впоследствии, проверив транспортные средства по имеющимся полицейским базам данных, стражи порядка установили, что государственный номерной знак мотоцикла принадлежит совсем другому транспортному средству. А проверив номера узлов и агрегатов, обнаружили, что мотоцикл находится в международном розыске.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.