В Сумах в результате ДТП травмирован водитель угнанного мотоцикла (видео)

Патрульные сразу же огородили место происшествия. Предварительно они выяснили, что 34-летний водитель автомобиля Ford Explorer при изменении направления движения налево не убедился, что это будет безопасно, после чего допустил столкновение с мотоциклом Yamaha. При падении водитель двухколесного транспортного средства повредил припаркованный автомобиль Mercedes-Benz.
Водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Впоследствии, проверив транспортные средства по имеющимся полицейским базам данных, стражи порядка установили, что государственный номерной знак мотоцикла принадлежит совсем другому транспортному средству. А проверив номера узлов и агрегатов, обнаружили, что мотоцикл находится в международном розыске.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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