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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:45440

Нардеп от Сум нашла виноватого, почему усадьба Харитоненко не попала в список «Большой реставрации»

Нородный депутат Украины Татьяна Рябуха прокомментировала ситуацию с невключением усадьбы Харитоненко в список «Большой реставрации».

«"Усадьба Харитоненко" не попала к первому перечня объектов, восстановление которых будет проводиться по программе «Большая реставрация», и на это есть объективные причины.

Одним из условий отбора проектов для финансирования по программе является представление (вместе с заявкой) научно-проектной документации на реставрацию.

Я занимаюсь этим вопросом уже полтора года, и еще осенью 2020-го заявила о необходимости изготовления проектной документации на реконструкцию усадьбы.

Решение о выделении средств Сумским областным советом было принято в феврале этого года, несмотря на это, тендер на определение организации, которая будет разрабатывать научно-проектную документацию, до сих пор не объявлен Департаментом капитального строительства Сумской ОГА.

Я надеюсь, что областное руководство не разочарует ни меня, ни сумчан, и сможет вовремя изготовить научно-проектную документацию, чтобы "Усадьба Харитоненко" попала во вторую приема заявок на «Большую реставрацию».

В противном случае, это будет попыткой кражи у громады шанса на реализацию мощного и перспективного проекта! Я напоминаю, что в глобальных для области вопросах все чиновники и депутаты должны помогать друг другу, а не наоборот.

Уверяю, что в любом случае я не позволю свести на нет усилия большого количества людей, которые делают все, чтобы усадьба получила новую жизнь. Несмотря на безразличие тех, кто имел активно работать на местах, Открытый культурный центр имени И. Харитоненко появится на Сумщине!» - написала она в Фейсбуке.

Общество Большая реставрация Татьяна Рябуха Усадьба Харитоненко
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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