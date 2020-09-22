"Що буде у Садибі Харитоненка, вирішуватимуть Суми", - очільниця Національного заповідника "Глухів"

Садиба Харитоненка в Сумах — державна власність. Кілька разів її намагались внести до переліку об'єктів проєкту "Велика реставрація". Щоразу виникали проблеми з підготовкою документів, у тому числі у зв'язку з передачею будівлі від міністерства до міністерства, яке тривало з грудня 2020 року, пише Суспільне.

Міністерство культури та інформаційної політики України

Іншого варіанту не було

З 2016 року опікувався будівлею Сумський державний університет, що входить до сфери управління міносвіти. Брати ж участь у проєкті "Велика реставрація" могли винятково об'єкти, якими управляє міністерство культури, каже Ірина Мошик.

"Національний заповідник "Глухів" — це єдина установа, яка підпорядковується напряму міністерству культури. Ми створені на базі пам'яток Гетьманства XVII-XVIII ст. Трошки ми не в темі, що стосується Садиби Харитоненка, одначе, нам передали на баланс для того, аби впорядкувати цю садибу і почати реставрацію", — говорить Ірина Мошик.

Чекають на пропозиції Сумської громади й готують технічну документацію

Керівниця Національного заповідника "Глухів" каже: що саме має бути у перспективі у Садибі Харитоненка, повинні вирішувати мешканці Сумської громади.

"Віддаємо це на відкуп сумчанам: що вони будуть там бачити, як вони будуть її розвивати. А заповідник буде виконувати волю громади і людей, які опікуються цією проблемою. Наше завдання — подавати документи (на реставрацію - ред.), просувати, тобто розв'язувати організаційні питання", — розповіла Ірина Мошик.

Зараз, за її словами, вони готують технічну документацію на цей об'єкт.

"Там дуже багато роботи. Ми вже пів року працюємо над цим, аби були готові всі документи. Треба зробити все таким чином, щоб коли будуть гроші, вони змогли "прийти", та їх можна було використати. Якщо якісь документи будуть неправильно оформлені, ми не зможемо вчасно освоїти ці гроші й реалізувати цю програму", — каже Ірина Мошик.

Міністерство культури та інформаційної політики України

Коли Садибу Харитоненка внесуть у проєкт "Велика реставрація"

Поки садиба Харитоненка не у переліку об'єктів проєкту "Велика реставрація", сказала директорка Національного заповідника "Глухів", і це питання зарано коментувати, каже вона. Для початку, говорить Ірина Мошик, треба мати всю документацію і вже з нею подаватись на конкурс. Від Сумщини у "Великій реставрації" вже є об'єкти. А от щодо сумської садиби — питання відкрите.

"Ми працюємо з бюджетом, чекаємо, аби почався новий рік, і прийшли гроші. Ми вже знайшли, хто там буде робити, обдивилися, але чекаємо, коли почнеться фінансування", — говорить вона.

Нині, каже Ірина Мошик, тривають перемовити з університетом (СумДУ-ред.), аби вони не знімали з садиби охорону, доки її не поставлять під охорону, за яку відповідатиме Національний заповідник "Глухів". Попередньо, каже керівниця наукової установи, з вишем є така домовленість.

Міністерство культури та інформаційної політики України

Вартість пам'ятки місцевого значення та її реставрації

Як розповіла речниця СумДУ Галина Дячкова, балансова вартість садиби, яку передали у підсумку на баланс Національному заповіднику "Глухів", 133 млн 400 тис. грн. З такою самою балансовою вартістю у 2016 році її брали від "Української академії банківської справи" Національного банку України — навчального закладу, який увійшов до структури Сумського державного університету.

Раніше в інтерв'ю Суспільному головний архітектор області Володимир Биков говорив, що на відновлення пам'ятки, куди входить цілий комплекс споруд і паркова зона, треба не менш як 120 млн грн.

Що відомо