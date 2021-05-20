Липоводолинский «Альянс» примет «Прикарпатье» Следующий матч будет предпоследней домашней игрой в этом сезоне, поэтому если вы хотите успеть посмотреть на яркий футбол, пока не завершился сезон, приглашаем вас на матч 28 тура Первой лиги «Альянс» Липовая Долина - «Прикарпатье» Ивано-Франковск.

Игра начнется в среду, 26 мая, в 18:00 на стадионе «Юбилейный» в городе Сумы.

Стоимость билета - 20 гривен, детям до 16 лет вход свободный при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Купить билет можно будет в день игры в кассе стадиона.

Если вы не сможете посетить игру, поболеть за «Альянс» дистанционно можно будет во время просмотра видеотрансляции матча на YouTube-канале ФК «Альянс», телеканалах Sport 1 (ТК Поверхность ТВ) и СТС.