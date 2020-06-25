Экс-ректора СумГУ обвиняют в краже на 60 млн грн из усадьбы Харитоненко Об этом на странице Свободного профсоюза СумГУ «Справедливость» в Фейсбуке написал ее глава Иван Мозговой.

Он написал, что после того, как в 2014-2015 годах Банковская академия вошла в состав СумГУ, ректором которого был Анатолий Васильев, в ведение университета попала и усадьба Харитоненко, в реконструкцию которой на то время вложили около 140 млн грн. По его словам, готовность усадьбы на то время была на уровне 80%. Был оборудован двор, заложен красивый сквер, выполнены внутренние работы, закуплена мебель на 2 млн грн, которые хранились в подвальных помещениях Банковской академии. Объект мог быть своевременно завершен.

Иван Мозговой утверждает, что в 2016 году А.Васильев снял с объекта спецохрану, поставив свою и вывез все ценное. «Вырезали перила на круговых ступенях (определенное время они лежали внизу, затем «переехали», видимо, на чью дачу). Ободрали стены, исчезли многочисленные дорогие кондиционеры, покрытие пола, трубы, плитка, а также мебель (диваны, столы, стулья и т.д.), которых вы не увидите в подвалах банковской академии, так и саму академию опустошил Васильев - студенты были шокированы, как машины вывозили огромный стол с системой управления с рецепшн библиотеки академии - лучшей в Украине, грузили спорт- и медоборудование… По подсчетам специалистов, из усадьбы Харитоненко было украдено ценностей на 60 млн грн», - пишет он.

По словам А.Мозгового, после сюжет на ТВ о состоянии усадьбы в 2017 году, было открыто уголовное производство. Но cпустя некоторое время закрыто, не без участия Киева…

Напомним: Иван Мозговой баллотировался в ректоры СумГУ в 2019 году, но проиграл Василию Карпуше.