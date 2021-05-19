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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Рынку в центре Сум снова пригрозили демонтажем

Сегодня, 24 мая, во время аппаратного совещания в начальник горотдела торговли Олег Дубицкий в который раз отметил неудовлетворительную работу рынка «Сумы Тобакко» в самом центре Сум - на перекрестке Набережной р. Стрелки и пер. 9 Мая (за зеленым забором).

- Деятельность рынка не отвечает требованиям работы рынков в областном центре. Места не оборудованы, нет канализации, не установлены контейнеры для ТБО, асфальтовое покрытие повреждено, в общем там нет ни санитарных, ни противопожарных условий, - отметил чиновник.

На это мэр Сум Александр Лысенко заявил, что надо не просто отмечать ужасное положение дел, а писать служебные записки и выносить предложение о закрытии этого рынка. «И вообще, давайте не делать подлог – это никакой не рынок! Возможно, он когда-то так назывался. А сейчас владельцы ничем не занимаются. Там остались столы, и там делают все, кто что хочет. Надо полностью демонтировать эту территорию. Мы разрабатываем проект реконструкции всей данной зоны на Набережной р. Стрелки. На месте этого участка должно быть что-то цивилизованное – скорее всего, там будет часть свободной зоны, чтобы люди могли отдыхать, и часть – парковки», - уточнил он.

На это Олег Дубицкий только руками развел: «Да мы уже не один год пишем докладные! Договор аренды участка не продлен, но бывший арендатор обратился в суд, идут судебные тяжбы».

Напомним: на одном из последних заседаний исполкома сами же представители Сумского горсовета как раз и сняли вопрос о демонтаже данной территории с повестки дня. Снова у мэра Сум правая рука не знает, что делает левая?

Экономика Сумы тобакко
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