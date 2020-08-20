Минкульт сообщает о планах «Большой Реставрации» усадьбы Харитоненко в Сумах Комплекс Усадьбы Харитоненко в Сумах имеет долгую историю и является архитектурным памятником национального значения.

Харитоненко – известный род украинских купцов, промышленников и меценатов. Свою усадьбу они построили в конце XIX века. Постройки не используются с 90-х годов. В последнее время Комплекс принадлежал Министерству образования и науки. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реставрации. Первый шаг к этому – передача архитектурного памятника в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Это инициатива народного депутата Татьяны Скрипки.

«У Сум есть значительный потенциал для развития культуры и туризма - достопримечательности, музеи, церкви, заповедники, значительное количество художественных, музыкальных фестивалей и чрезвычайно активная громада. Комплекс усадьбы Харитоненко может стать жемчужиной для Сум. Объект находится на реконструкции уже долгое время. Пора превратить его в центр культурной жизни и туристический магнит для целого региона. Усадьбу будут восстанавливать в рамках программы «Большая реставрация», - отметила Екатерина Чуева, заместитель Министра культуры и информационной политики.

После перехода Комплекса усадьбы Харитоненков в МКИП оперативное управление объектом будет передано Национальному заповеднику «Глухов». Заповедник должен провести должную инвентаризацию имущества комплекса, определить его стоимость, провести индексацию основных фондов, а также заключить охранный договор на памятник архитектуры ,сообщили в министерстве.