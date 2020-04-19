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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:01838

Сумской нардеп вышла замуж за бывшего гаишника

Народный депутат от Сумщины Татьяна Рябуха стала Татьяной Скрипкой.

Она сообщила в Фейсбуке о своем замужестве и выложила свадебные фото.

Мужем нардепа стал Олег Скрипка, который работает начальником дорожно-эксплуатационного участка коммунального предприятия «Дорремстрой», а до 2013 году был начальником городского отдела ГАИ. Новая фамилия Татьяны уже фигурирует на ее странице в соцсети.

«Найперше була віра в любов. І тоді, коли залишилася з дитиною на руках сама, і тоді, коли поховала батьків, і тоді, коли стикнулася з насиллям, і коли плакала ночами, аби вранці долати труднощі і дертися до вершин…

Найперше була віра в любов. Я знала, що зустріну рідну душу, знала, що доля посміхнеться мені, знала, що заслуговую на щастя, бо виплакала, вимолила його.

І ось цей день настав. Омріяний, світлий, мій особливий день. Я змінила не прізвище – життя. Я знайшла тебе, і весь світ разом зі мною сказав тобі «так». Нехай скрипка грає у наших серцях все життя, бо найперше була віра в любов», - написала Татьяна Скрипка.

Политика Татьяна Рябуха Татьяна Скрипка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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