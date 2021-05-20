Талановиті діти Сум: нові перемоги учнів ДМШ

На конкурс, який проводять щорічно Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, цього року подало заявки майже 800 учасників: юні музиканти з Бахмача, Берислава, Вінниці, Дніпра, Житомира, Ічні, Києва, Кропивницького, Луцька, Львова, Мелітополя, Миколаєва, Ніжина, Одеси, Полтави, Сум, Прилук, Рівного, Сєвєродонецька, Умані, Харкова, Чернігова, Хмельницького, Черкас, Ужгорода та інших міст України.

Попри велику конкуренцію учениця ДМШ № 4 Аделіна НАГОРНА (флейта) (викладач Анна НАГОРНА, концертмейстер Катерина ЛОГВИНОВА) здобула Срібний диплом.