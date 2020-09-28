Сумские каратисты отличились в столице 16 мая в Киеве проходил традиционный турнир по каратэ Kyiv Open.

В соревнованиях приняли участие свыше 800 участников из более чем 40 клубов. Среди них воспитанники сумского клуба «Вадо-кай» под руководством тренера Вадима Коломийца.

«Золото» у мужчин в весе до 84 кг завоевал Валерий Тумаков, «бронзу» - Михаил Кихтенко (12-13 лет, 40 кг) и Ева Балагуровская (10-11 лет, 33 кг).