Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:33288

Сумские каратисты отличились в столице

16 мая в Киеве проходил традиционный турнир по каратэ Kyiv Open.

В соревнованиях приняли участие свыше 800 участников из более чем 40 клубов. Среди них воспитанники сумского клуба «Вадо-кай» под руководством тренера Вадима Коломийца.

«Золото» у мужчин в весе до 84 кг завоевал Валерий Тумаков, «бронзу» - Михаил Кихтенко (12-13 лет, 40 кг) и Ева Балагуровская (10-11 лет, 33 кг).

Спорт Каратэ
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины
15.05.2021 21:52

Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины

В Киеве прошел чемпионат Украины среди кадетов, юниоров и молодёжи до 21 года по каратэ....

Сумские каратисты с медалями чемпионата Украины
12.10.2020 08:04

Сумские каратисты с медалями чемпионата Украины

10-11 октября в Харькове проходил чемпионат Украины по карате....

Роменские бойцы отличились на чемпионате Украины
05.10.2020 14:58

Роменские бойцы отличились на чемпионате Украины

3 октября в Вышгороде прошел Открытый чемпионат Украины по киокушинкай каратэ IFK....

В Сумах прошел чемпионат области по каратэ
05.10.2020 09:06

В Сумах прошел чемпионат области по каратэ

3 октября в Сумах провели открытый чемпионат области по каратэ WKF....

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины по фунакоши шотокан каратэ
28.09.2020 11:14

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины по фунакоши шотокан каратэ

26-27 сентября в Черкассах состоялся перенесенный из-за карантина 17-й чемпионат Украины по фунакоши шотокан каратэ, в котором приняли участие команды...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 17.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.