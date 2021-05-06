У Сумах покажуть виставку “живих” фото Умінням малювати не здивуєш нікого. А як щодо малювання світлом? Уявляєте, як це круто!

Хочете побачити фото від майстра світлопису? Тоді вам точно варто завітати на виставку робіт Сергія Бекреньова “Всесвіт світла”. Живі фотографії з застосуванням AR-технологій, яскраві кольори, дивовижні фігури та візерунки, котрі здатні розбудити уяву, викликати певні образи та асоціації. З 18 травня виставка експонуватиметься у Сумській міській галереї.