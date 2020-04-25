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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах разыграли Кубок ректора СумГУ среди школьников-шахматистов

16 мая в помещении Клуба «Интеллект» СумГУ прошли соревнования по быстрым шахматам среди старшеклассников на Кубок ректора Сумского государственного университета.

В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из Сум, Сумского района, Белополье, Глухова и Тростянца. Турнир проходил по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 15 минут каждому игроку на партию.

По результатам соревнований сразу 3 участника набрали по 6 очков из 7-ми возможных. По коэффициенту Бухгольца (19,5) третье место заняла глуховчанка Мария Нижник. Судьба первого места из-за одинакового коэффициента Бухгольца (20,5) определилась по последующему дополнительному показателю - личной встрече. Второе место занял сумчанин Михаил Шлемич. Победу в турнире праздновала еще одна участница из Глухова Анастасия Кельбас. Они и получили кубки короля и королевы соревнований.

Спорт Шахматы
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