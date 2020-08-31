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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле

Началось голосование за лучших легкоатлета и легкоатлетка апреля в Украине.

Среди женщин на это звание претендуют Валерия Зиненко, студентка СумГУ Виктория Калюжная и Анастасия Мохнюк, а среди мужчин – сумчанин Игорь Мусиенко, Иван Стребков и Николай Юхимчук.

ЖЕНЩИНЫ

Валерия Зиненко выиграла чемпионат Украины по бегу на 10000 метров в Черкассах (32:19.54 мин).

Виктория Калюжная финишировала второй на марафоне в Дебно (2:27:05 ч).

Анастасия Мохнюк заняла седьмое место на международных соревнованиях по многоборью в Лане, Италия (6004 очка).

МУЖЧИНЫ

Игорь Мусиенко выиграл II этап Кубка Украины по метаниям в Каменце-Подольском (20.45 м).

Иван Стребков выиграл чемпионат Украины в беге на 10000 метров в Черкассах (28:55.48 мин).

Николай Юхимчук занял четвертое место на марафоне в Дебно (2:12:40 ч).

Болельщики могут проголосовать по ссылке: https://survey.uaf.org.ua/index.php/174926.

Голосование продлится до 10:00, вторник, 11 мая.

Голосование проходит в трех категориях: среди представителей СМИ, экспертов (Совет ФЛАУ) и болельщиков. Каждая категория голосов учитывается трети от всех голосов.

Спорт Легкая атлетика
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