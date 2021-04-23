На Сумщине нашли мешок с патронами и гранатами Сегодня в полицию поступило сообщение от жителя Кролеветчины об обнаружении боеприпасов. Взрывоопасные предметы взяты под охрану полицейскими до приезда саперов.

В полицию за помощью обратилась глава села Гречкино и сообщила, что местный житель принес в одно из хозяйств односельчан мешок, в котором находились боеприпасы.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники взрывотехнической и кинологической службы Главного управления полиции в Сумской области.

При осмотре места происшествия было обнаружено 143 патронов калибра 5,45 мм, 48 патронов - 7,62 мм, 9 гранат F1, 6 гранат РГД-5, 9 запалов к гранате РГД-5 и 2 тротиловые шашки.

Сейчас происхождения боеприпасов устанавливается.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.