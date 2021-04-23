Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:04422

На Сумщине нашли мешок с патронами и гранатами

Сегодня в полицию поступило сообщение от жителя Кролеветчины об обнаружении боеприпасов. Взрывоопасные предметы взяты под охрану полицейскими до приезда саперов.

В полицию за помощью обратилась глава села Гречкино и сообщила, что местный житель принес в одно из хозяйств односельчан мешок, в котором находились боеприпасы.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники взрывотехнической и кинологической службы Главного управления полиции в Сумской области.

При осмотре места происшествия было обнаружено 143 патронов калибра 5,45 мм, 48 патронов - 7,62 мм, 9 гранат F1, 6 гранат РГД-5, 9 запалов к гранате РГД-5 и 2 тротиловые шашки.

Сейчас происхождения боеприпасов устанавливается.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине еще 352 случая заболевания коронавирусом: 9 летальных (подробности)
Сегодня 08:15
Сумщина вышла из «красной» зоны: что можно, чего нельзя?
Вчера 16:14
Все сумские школьники выходят на очное обучение
Вчера 14:46
Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле
Сегодня 18:33
На Сумщине нашли мешок с патронами и гранатами
Сегодня 18:04
Из Сум можно будет доехать в Одессу на поезде
Сегодня 17:31
В Сумах провели «Кубок Победы» по дзюдо
Сегодня 16:59
Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике
Сегодня 15:04
На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса
Сегодня 12:44
Сумские полицейские оперативно разыскали без вести пропавшего 17-летнего парня
Сегодня 12:41
На Сумщине пограничники предотвратили контрабанду сигарет
Сегодня 11:47
Міст у напрямку Суми-Полтава вже не впізнати
Сегодня 11:39
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
Вчера 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
Вчера 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.