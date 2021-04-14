Ушла из жизни профессор Сумского НАУ

"Коллектив университета глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти доктора экономических наук, профессора кафедры менеджмента, заслуженного работника образования Украины Михайловой Любовь Ивановны!
В это трудно поверить, но сегодня человека, которого мы все любили и уважали сегодня уже нет рядом с нами!
Вечная память!!!", - говорится в сообщении вуза.
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