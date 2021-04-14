Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:10433

Ушла из жизни профессор Сумского НАУ

Преждевременно ушла из жизни профессор кафедры менеджмента СНАУ Любовь Михайлова.

"Коллектив университета глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти доктора экономических наук, профессора кафедры менеджмента, заслуженного работника образования Украины Михайловой Любовь Ивановны!
В это трудно поверить, но сегодня человека, которого мы все любили и уважали сегодня уже нет рядом с нами!
Вечная память!!!", - говорится в сообщении вуза.

Общество Утрата
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Ушел из жизни бывший глава Лебединского горисполкома
30.04.2021 15:16

Ушел из жизни бывший глава Лебединского горисполкома

Исполнительный комитет и депутатский корпус Лебединского городского совета выражает глубокое, искреннее сочувствие родным и близким Могильного Ивана Макаровича по поводу...

Ушел из жизни известный сумской тренер
23.04.2021 18:28

Ушел из жизни известный сумской тренер

На 89-м году жизни скончался сумской тренер Виталий Иванович Романько....

В Конотопе от коронавируса умер бывший главный врач ЦРБ
23.04.2021 12:22

В Конотопе от коронавируса умер бывший главный врач ЦРБ

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....

Ушел из жизни известный в Конотопе музыкант и композитор
22.04.2021 19:44

Ушел из жизни известный в Конотопе музыкант и композитор

21 апреля ушел из жизни известный в Конотопе музыкант, композитор Владимир Васильевич Маляров....

От коронавируса скончалась в Шостке известная журналистка
14.04.2021 13:33

От коронавируса скончалась в Шостке известная журналистка

Печальной новостью поделилась представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко в Фейсбуке....

Новости

На Сумщине еще 352 случая заболевания коронавирусом: 9 летальных (подробности)
Сегодня 08:15
Сумщина вышла из «красной» зоны: что можно, чего нельзя?
Вчера 16:14
Все сумские школьники выходят на очное обучение
Вчера 14:46
Сумские футзалисты соревнуются за «золото» Экстра-лиги (видео)
Сегодня 20:40
Ушла из жизни профессор Сумского НАУ
Сегодня 20:10
Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле
Сегодня 18:33
На Сумщине нашли мешок с патронами и гранатами
Сегодня 18:04
Из Сум можно будет доехать в Одессу на поезде
Сегодня 17:31
В Сумах провели «Кубок Победы» по дзюдо
Сегодня 16:59
Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике
Сегодня 15:04
На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса
Сегодня 12:44
Сумские полицейские оперативно разыскали без вести пропавшего 17-летнего парня
Сегодня 12:41
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
Вчера 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
Вчера 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.