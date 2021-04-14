Ушла из жизни профессор Сумского НАУ Преждевременно ушла из жизни профессор кафедры менеджмента СНАУ Любовь Михайлова.

"Коллектив университета глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти доктора экономических наук, профессора кафедры менеджмента, заслуженного работника образования Украины Михайловой Любовь Ивановны!

В это трудно поверить, но сегодня человека, которого мы все любили и уважали сегодня уже нет рядом с нами!

Вечная память!!!", - говорится в сообщении вуза.