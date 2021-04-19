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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:371734

На Сумщине еще 429 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 29 апреля в Сумской области 72 398 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 429 человек (Белопольский район - 9, Бурынский район - 5, Великописаревский район - 1, Глухов – 27, Глуховский район - 1, Конотоп - 4, Конотопский район - 6, Краснопольский район – 22, Кролевецкий район - 17, Лебедин - 8, Лебединский район - 16, Недригайловский район - 7, Ахтырка - 16, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 13, Ромны - 19 Роменский район - 14, Середина-Будский район - 2, Сумы - 192, Сумской район - 35, Тростянецкий район - 9, Ямпольский район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1117 летальных случая, из них за минувшие сутки - 8 (Недригайловский район - 1, Ромны - 1, Сумы - 6).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 62 115 человек, из них за минувшие сутки - 374 (Белопольский район - 8, Бурынский район - 46, Великописаревский район - 2, Глухов - 7, Глуховский район - 11, Конотоп - 10, Кролевецкий район - 57, Недригайловский район - 11, Ахтырка - 72, Ахтырский район - 4, Путивльский район - 1, Сумы - 92, Сумской район - 10, Тростянецкий район - 15, Шостка - 25, Ямпольский район - 3).

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Общество Коронавирус
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голова Сумської ОДА

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