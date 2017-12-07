В Сумах на очередной капремонт подземного перехода потратят 3 млн грн

На 2021 год на его ремонт запланировано 3 млн. грн.
- Мы сделаем гидроизоляцию, немного поднимем пол, проведем замощение. Из-за того, что ливнеприемники в переходе не справлялись с водой сверху (например, во время дождей), часто лужи стояли прямо в переходе. Мы прочистим ливневки, сделаем ремонт насосной станции, чтобы она наконец работала. Поменяем ступеньки, обновим штукатурку. Отремонтируем и верх – там нет более половины светильников, - объяснил чиновник.
В проекте также есть камеры видеонаблюдения, чтобы уберечь переход от вандалов.
Напомним: 5 лет назад капремонт этого же перехода обошелся городу в 3 с лишним миллиона гривен, однако доделан не был. Переход передали на баланс КП "Паркинг", которое его, по сути, забросило.
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