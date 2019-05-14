На Сумщине за день вакцинировали 2435 человек от COVID-19

За среду было привито 2435 человек, всего – 19329. При этом за предыдущий день – всего 327, за понедельник – 335. За выходные – вообще всего 5.
В Украине за сутки вакцинировано 70 469 человек. Всего с начала вакцинации – 629 182.
Об этом сообщила во время брифинга заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета....
По данным Минздрава, по состоянию на 30 марта в Украине подтверждено 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности,...
Иммунолог рассказал, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад....
Теперь взрослые любого возраста тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной (КПК)....
В Министерстве здравоохранения Украины утвердили изменения, благодаря которым взрослые украинцы любого возраста смогут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи....