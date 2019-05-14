На Сумщине за день вакцинировали 2435 человек от COVID-19 В Сумской области резко выросло количество привитых за сутки.

За среду было привито 2435 человек, всего – 19329. При этом за предыдущий день – всего 327, за понедельник – 335. За выходные – вообще всего 5.

В Украине за сутки вакцинировано 70 469 человек. Всего с начала вакцинации – 629 182.