Сумской Центр админуслуг разработал график работы на предпраздничные и праздничные дни

Так, 30 апреля (предпраздничный день) ЦПАУ будет принимать посетителей с 8:00 до 15:00.
В последующие четыре дня, 1, 2, 3 и 4 мая, учреждение не будет работать. А уже 5 и 6 мая вернется к привычному графику и ждать клиентов с 8:00 до 17:15. В предпраздничный день 7 мая рабочий день в учреждении продлится с 8:00 до 15:00.
Затем (8, 9 и 10 мая) в ЦПАУ будут выходные. С 11 мая будет работать по обычному графику: с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:15; в пятницу - с 8:00 до 16:00.
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