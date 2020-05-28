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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской Центр админуслуг разработал график работы на предпраздничные и праздничные дни

В связи с Пасхой и майскими праздниками, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» временно будет работать по особому графику.

Так, 30 апреля (предпраздничный день) ЦПАУ будет принимать посетителей с 8:00 до 15:00.

В последующие четыре дня, 1, 2, 3 и 4 мая, учреждение не будет работать. А уже 5 и 6 мая вернется к привычному графику и ждать клиентов с 8:00 до 17:15. В предпраздничный день 7 мая рабочий день в учреждении продлится с 8:00 до 15:00.

Затем (8, 9 и 10 мая) в ЦПАУ будут выходные. С 11 мая будет работать по обычному графику: с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:15; в пятницу - с 8:00 до 16:00.

Общество ЦПАУ
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Василь Хома
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