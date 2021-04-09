В Конотопе от коронавируса умер бывший главный врач ЦРБ Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

«Сегодня в результате осложнений, вызванных COVID-19, ушел из жизни бывший главный врач нашей Конотопской центральной районной больницы Владимир Носач...

Тяжелая и невосполнимая потеря! Это был великий человек и врач от Бога!!!

Соболезнования родным и близким и Царство Небесное, Вам господин Владимир..."- написал мэр.