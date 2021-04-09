В Конотопе от коронавируса умер бывший главный врач ЦРБ

«Сегодня в результате осложнений, вызванных COVID-19, ушел из жизни бывший главный врач нашей Конотопской центральной районной больницы Владимир Носач...
Тяжелая и невосполнимая потеря! Это был великий человек и врач от Бога!!!
Соболезнования родным и близким и Царство Небесное, Вам господин Владимир..."- написал мэр.
По состоянию на 23 апреля в Сумской области 70 586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
14277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за 22 апреля 2021 года....
21 апреля ушел из жизни известный в Конотопе музыкант, композитор Владимир Васильевич Маляров....
Печальной новостью поделилась представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко в Фейсбуке....
Министерство охраны здоровья обновило распределение карантинных зон. Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 19 областях и в Киеве, на...