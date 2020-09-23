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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Из-за COVID-19 сумской Центр админуслуг внесет коррективы в свою работу

В связи с заболеваемостью работников управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» внесет коррективы в свою работу.

Как сообщила начальник управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» Алла Стрижова, в настоящее время на больничном находятся более 30 работников ЦНАПа, у 16 – положительный результат теста на COVID-19. Поэтому в заведении временно сократят количество личных приемов граждан.

Алла Стрижова объяснила, что это касается тех лиц, которые могут получить услугу через портал «Дія», это в первую очередь физические лица предприниматели, которые имеют возможность получить административные услуги через Правительственный портал. Кроме того, планируют ограничить работу в отделе разрешительных документов – прием документов будет проходить через абонентский ящик, установленный в холле здания ЦПАУ. Также просмотрят некоторые админуслуги, которые могут получать посетители с помощью средств электронной или почтовой связи.

Такие ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

«До сегодняшнего дня учреждение принимало всех клиентов, которые обращались за получением административных услуг. На прошлой неделе был зафиксирован рекорд по оформлению паспортных документов. Всего в течение недели было предоставлено более 11 тысяч административных услуг», – сообщила чиновница.

Общество ЦПАУ
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