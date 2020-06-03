Сумской Центр админуслуг возобновил регистрацию / перерегистрацию авто

Кроме того, речь идет также о выдаче и переоформлении водительского удостоверения.
Граждан ждут с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15 и в пятницу с 8:00 до 16:00. Суббота и воскресенье - выходные.
В связи с Пасхой и майскими праздниками, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» временно будет работать по особому...
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», в связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 среди работников учреждения, приняло меры...
В связи с введенными карантинными ограничениями из-за распространения COVID-19 Центр предоставления административных услуг работает по измененному графику....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает, что на время карантина, оформить паспорт гражданина Украины или вклеить фотографию...
Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» нагадує відвідувачам, що у зв’язку зі святкуванням Трійці, 7 червня, працюватиме за...