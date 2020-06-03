Сумской Центр админуслуг возобновил регистрацию / перерегистрацию авто Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает о возобновлении процесса предоставления административных услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Кроме того, речь идет также о выдаче и переоформлении водительского удостоверения.

Граждан ждут с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15 и в пятницу с 8:00 до 16:00. Суббота и воскресенье - выходные.