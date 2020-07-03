В Липовой Долине запустили в полном режиме работы современный ЦПАУ

До недавнего времени ЦПАУ работал в тестовом режиме, так как не были запущены все базовые реестры, необходимые для работы. Сейчас все реестры работают, и работники ЦПАУ имеют возможность предоставлять жителям громады полный перечень административных услуг.
За 5 месяцев 2021 года специалистами отдела ЦПАУ предоставлено 7405 административных услуг.
Сегодня команда отдела ЦПАУ сформирована профессиональными регистраторами, администраторами и специалистами. Всего в ЦПАУ работает 12 сотрудников. Кроме того, есть 12 удаленных рабочих мест.
Сейчас ЦПАУ совместно с Липоводолинским поселковым советом работает над налаживанием надлежащей и унифицированной системы взаимодействия с удаленными рабочими местами-специалистами ЦПАУ и субъектами предоставления услуг.
На ремонт и обустройство Центра предоставления административных услуг было направлено более 3,6 млн гривен бюджетных средств, из них субвенция из государственного бюджета для софинансирования капитального ремонта – 1,7 млн гривен. Оборудование для ЦПАУ приобретено с помощью программы «U-LEAD с Европой».
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