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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Липовой Долине запустили в полном режиме работы современный ЦПАУ

Центр предоставления административных услуг в Липоводолинской громаде открылся в конце прошлого года.

До недавнего времени ЦПАУ работал в тестовом режиме, так как не были запущены все базовые реестры, необходимые для работы. Сейчас все реестры работают, и работники ЦПАУ имеют возможность предоставлять жителям громады полный перечень административных услуг.

За 5 месяцев 2021 года специалистами отдела ЦПАУ предоставлено 7405 административных услуг.

Сегодня команда отдела ЦПАУ сформирована профессиональными регистраторами, администраторами и специалистами. Всего в ЦПАУ работает 12 сотрудников. Кроме того, есть 12 удаленных рабочих мест.

Сейчас ЦПАУ совместно с Липоводолинским поселковым советом работает над налаживанием надлежащей и унифицированной системы взаимодействия с удаленными рабочими местами-специалистами ЦПАУ и субъектами предоставления услуг.

На ремонт и обустройство Центра предоставления административных услуг было направлено более 3,6 млн гривен бюджетных средств, из них субвенция из государственного бюджета для софинансирования капитального ремонта – 1,7 млн гривен. Оборудование для ЦПАУ приобретено с помощью программы «U-LEAD с Европой».

Общество ЦПАУ
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