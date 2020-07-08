В Сумском Центре админуслуг не работает часть телефонов Из-за технических проблем временно не работают некоторые номера телефонов в ЦПАУ Сум.

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» просит горожан обратить внимание: из-за технических проблем, часть номеров телефонов временно не работает.

Речь о связи с:

- отделом административных услуг (залы № 1 и 2), тел.: 70-05-74;

- отделом по вопросам приема документов по государственной регистрации (зал № 4), тел.: 70-00-64, 70-06-53, 70-00-63.

- отделом разрешительных процедур (каб. № 107), тел.: 70-05-75, 70-00-62;

- отделом документооборота и информационного обеспечения - канцелярия (каб. № 5), тел.: 70-05-76;

- отделом регистрации места проживания, тел.: 70-05-81.

Такая же ситуация касается и информирования об административных услугах по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений (каб. № 110) (тел.: 70-15-82) и приема специалистов департамента соцзащиты населения, КП «Горводоканал» и Расчетного центра (тел.: 70-04-21).

Остальные номера функционируют, как и раньше.