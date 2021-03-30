Сумская область остается в красной зоне

Согласно данным МОЗ, в красной зоне находятся Киев, Сумская, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.
«Красный» уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышен два или более показателей:
- загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65 процентов;
- количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS -CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300;
- количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV- 2) - более 20 процентов;
- рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.
Решение об отмене «красного» уровня принимается в случае стабилизации регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.
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