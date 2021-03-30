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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:02284

В Шостке установили вандалов, которые повредили девять молодых сакур в городском парке

Трое местных ребят, которым восемь, одиннадцать и тринадцать лет, таким образом развлеклись. Неизвестно сколько бы еще пострадало ценных деревьев, если бы случайный прохожий не сделал им замечание.

Шестого апреля утром прохожие стали свидетелями шокирующей картины. Неизвестные в парке им. Кожедуба выкорчевали, сломали и погнули девять молодых деревьев сакур. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители задокументировали этот факт и сразу начали поиски вандалов.

«Мы опросили несколько десятков граждан, которые могли быть свидетелями этого события, просмотрели видео с камер видеонаблюдения установленных неподалеку указанного парка, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Вскоре кропотливая работа дала свой результат. Ребят, которые повредили зеленые насаждения, установили».

Ими оказались трое местных несовершеннолетних, которым восемь, одиннадцать и тринадцать лет. В тот вечер они возвращались домой через парк и один из них подал пример другим, согнув молодое деревце. Остановил детей только случайный прохожий, который сделал им замечание. После этого они скрылись.

Сейчас с ребятами и их родителями общаются правоохранители. В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.

Скорее всего родителям придется заплатить штраф и возместить причиненные убытки.

Правоохранители призывают родителей несовершеннолетних детей провести с потомками дополнительные профилактические беседы относительно их поведения. Интересуйтесь их кругом друзей и знакомых, предпочтениями и как они проводят время за пределами семьи, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Ювенальные полицейские
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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