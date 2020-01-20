«Электроавтотранс» предупреждает сумчан об изменении в графиках движения

В связи с аварийным состоянием моста и ограничением движения большегрузного транспорта по ул. Белопольский шлях, для предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев, предусматривает невозможность одновременного пребывания на мосту пассажирского транспорта и грузовиков, коммунальний_транспорт КП СГС «Электроавтотранс» при прохождении опасного участка будет снижать скорость передвижения.
Поэтому, во время следования троллейбусов по маршруту №1 и автобусов по маршруту №63 будут наблюдаться отклонения от расписаний.
Ориентировочное время нарушение графика будет колебаться в пределах 3-5 минут. «Электроавтотранс» просит пассажиров планировать поездки с учетом изменений.
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