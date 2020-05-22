Сумчан призывают отказаться от покупки искусственных цветов и венков Экологи и священники призывают сумчан не использовать искусственные цветы и венки для чествования умерших близких и предлагают альтернативу.

О вредном влиянии атрибутики на окружающую среду и здоровье людей, спрос на которую растет в преддверии Пасхи и поминальных дней, во время брифинга в городском совете рассказал специалист по охране окружающей среды Виктор Гуденець, а об отношении как к элементу традиции - священник Свято-Воскресенского собора, прессекретарь Сумской епархии ПЦУ Павел Сушинский.

В частности, Виктор Гуденець отметил, что искусственные цветы изготавливаются из полимерных и синтетических материалов, вместе с тем, не подвергаются переработке. Несмотря на это, период их разложения в естественной среде может достигать ста и более лет, а сожжение таких цветов загрязняет атмосферный воздух, тем самым нанося вред здоровью человека. Так токсичные вещества, вроде оксидов азота, оксидов серы, фенолов, токсичных диоксинов, формальдегидов, соединений свинца, выделяемых вызывают образование опухолей.

«В Украине еще следуют традиции чествовать близких искусственной атрибутикой, в то время как в Европе от этого давно отказались, и причин для этого множество, и речь не только о цветах, а о посуде, тары упаковки и т.д., - напомнил специалист. - Поэтому сейчас задача Сумской городской теробщины, как и нашей области в целом - внедрение современных методов обращения с отходами, например, соблюдение пяти принципов «Zero Waste», то есть ноль отходов, или же сокращение выработки отходов, призвано уменьшить экологическую нагрузку на планету. Так, горожане могут отказаться от потребления товаров, которые не являются неотложными, уменьшить использование товаров, в цепочке преобразований являются токсичными или невозможны к переработке, максимально повторно использовать товары из пластика, перерабатывать и утилизировать, компостировать (биологический способ утилизации растительных остатков и биологических отходов)».

Как сообщил священник Свято-Воскресенского собора Павел Сушинский, церковь положительно воспринимает традицию благоустройства мест умерших - они должны быть убраны и нарядные. Однако украшения мест захоронений искусственными цветами церковью не регламентируется, отметил отец Павел. И, если желание почтить близких именно цветами все же есть, то они должны быть исключительно живыми (принесенные или высажены).

«Если мы говорим, что мир создан Богом, соответственно, окружающую среду данное человеку для его земной жизни и существования. Так, мы имеем право использовать блага земли, но правильно и рационально, с умом и мудростью, - чтобы это приносило пользу нам и не создавало проблем будущим поколениям. Поэтому церковь рекомендует почитать умерших живыми цветами, если те являются дорогостоящими, то скорее отказаться от них вообще», - подчеркнул священнослужитель.

И первое, что советуют сумчанам - поминать умерших именно молитвой, и не превращать поминовение на застолье или праздник, пишет сайт горсовета.