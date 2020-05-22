Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:04337

Сумчан призывают отказаться от покупки искусственных цветов и венков

Экологи и священники призывают сумчан не использовать искусственные цветы и венки для чествования умерших близких и предлагают альтернативу.

О вредном влиянии атрибутики на окружающую среду и здоровье людей, спрос на которую растет в преддверии Пасхи и поминальных дней, во время брифинга в городском совете рассказал специалист по охране окружающей среды Виктор Гуденець, а об отношении как к элементу традиции - священник Свято-Воскресенского собора, прессекретарь Сумской епархии ПЦУ Павел Сушинский.

В частности, Виктор Гуденець отметил, что искусственные цветы изготавливаются из полимерных и синтетических материалов, вместе с тем, не подвергаются переработке. Несмотря на это, период их разложения в естественной среде может достигать ста и более лет, а сожжение таких цветов загрязняет атмосферный воздух, тем самым нанося вред здоровью человека. Так токсичные вещества, вроде оксидов азота, оксидов серы, фенолов, токсичных диоксинов, формальдегидов, соединений свинца, выделяемых вызывают образование опухолей.

«В Украине еще следуют традиции чествовать близких искусственной атрибутикой, в то время как в Европе от этого давно отказались, и причин для этого множество, и речь не только о цветах, а о посуде, тары упаковки и т.д., - напомнил специалист. - Поэтому сейчас задача Сумской городской теробщины, как и нашей области в целом - внедрение современных методов обращения с отходами, например, соблюдение пяти принципов «Zero Waste», то есть ноль отходов, или же сокращение выработки отходов, призвано уменьшить экологическую нагрузку на планету. Так, горожане могут отказаться от потребления товаров, которые не являются неотложными, уменьшить использование товаров, в цепочке преобразований являются токсичными или невозможны к переработке, максимально повторно использовать товары из пластика, перерабатывать и утилизировать, компостировать (биологический способ утилизации растительных остатков и биологических отходов)».

Как сообщил священник Свято-Воскресенского собора Павел Сушинский, церковь положительно воспринимает традицию благоустройства мест умерших - они должны быть убраны и нарядные. Однако украшения мест захоронений искусственными цветами церковью не регламентируется, отметил отец Павел. И, если желание почтить близких именно цветами все же есть, то они должны быть исключительно живыми (принесенные или высажены).

«Если мы говорим, что мир создан Богом, соответственно, окружающую среду данное человеку для его земной жизни и существования. Так, мы имеем право использовать блага земли, но правильно и рационально, с умом и мудростью, - чтобы это приносило пользу нам и не создавало проблем будущим поколениям. Поэтому церковь рекомендует почитать умерших живыми цветами, если те являются дорогостоящими, то скорее отказаться от них вообще», - подчеркнул священнослужитель.

И первое, что советуют сумчанам - поминать умерших именно молитвой, и не превращать поминовение на застолье или праздник, пишет сайт горсовета.

Общество Пасха Поминальные дни Экология
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Рейтинг стран, комфортных для жизни детей: версия от UNICEF
20.01.2021 10:30

Рейтинг стран, комфортных для жизни детей: версия от UNICEF

Организация ЮНИСЕФ опубликовала рейтинг стран мира, наиболее подходящие для развития и жизни детей....

В Украине начали контролировать выбросы
06.01.2021 12:10

В Украине начали контролировать выбросы

В Украине стартовал мониторинг выбросов парниковых газов....

Сумское предприятие обязали заплатить 800 тысяч штрафа
18.12.2020 13:59

Сумское предприятие обязали заплатить 800 тысяч штрафа

В суд с иском обратился руководитель местной прокуратуры в интересах государства в лице истца - Государственной экологической инспекции в Сумской...

В Сумах организовали подвоз к кладбищам в поминальные дни на Троицу
04.06.2020 16:42

В Сумах организовали подвоз к кладбищам в поминальные дни на Троицу

В Сумах организовали подвоз к кладбищам на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня, и непосредственно на Троицу, 7 июня....

В Сумах разрешили посещать кладбища
22.05.2020 14:03

В Сумах разрешили посещать кладбища

Сегодня, 22 мая, исполком Сумского горсовета отменил свое же решение от 13 апреля «О праздновании Пасхи и проведению поминальных дней...

Новости

На Сумщині 57706 випадків захворювання на COVID - 19: подробиці
Сегодня 08:59
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
23.03.2021 14:54
На Сумщине спасли собаку, провалившуюся под лед (видео)
Сегодня 12:29
На Сумщине спасли собаку, провалившуюся под лед (видео)
Сегодня 12:21
В Сумах снова «заминировали» СБУ
Сегодня 12:15
На Сумщине экоинспекция предупредила незаконную охоту на мигрирующих гусей
Сегодня 11:57
В Сумах будут судить организатора концерта Оли Поляковой
Сегодня 11:50
В Шостке сбили 81-летнего велосипедиста
Сегодня 11:45
За выходные в Сумах произошло 7 ДТП
Сегодня 11:41
На Сумщине осужден мужчина, который удерживал женщину в трудовом рабстве
Сегодня 11:27
Мэрия Тростянца купила гибридный кроссовер Toyota RAV4 за 1,3 миллиона
Сегодня 11:08
Грамотне проектування – гарантія на роки
Сегодня 11:04
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сумской биатлонист Антон Дудченко: Мои главные болельщики это родители и сестра
Сегодня 09:15
Осторожно: клещи активизируются!
Вчера 18:08
Коронавирусная статистика на Сумщине растет: итоги недели
Вчера 12:39
Как не стать жертвой мошенников: советы от мобильного оператора
Вчера 11:18
Валерий Партала: «В Тростянце люди платят за воду по завышенному тарифу»
Вчера 10:49
Убивчі наслідки спалювання трави
26.03.2021 09:58
Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
25.03.2021 19:32
Інновації – основна ідея Тростянецької громади
24.03.2021 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
24.03.2021 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
23.03.2021 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
23.03.2021 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
23.03.2021 16:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.