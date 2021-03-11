Полицейские Сумщины поймали юных автоугонщиков Полицейские разыскали парней, которые незаконно завладели автомобилем своего знакомого.

В полицию обратился 26-летний житель Белопольского района, который сообщил, что 13 марта он оставил неисправный автомобиль в поле, возле села Искрисковщина, а вернувшись за ним, через несколько дней, обнаружил его исчезновение.

Как установили правоохранители, к преступлению причастны два знакомых хозяина автомобиля 17-ти и 18-ти лет. Свои действия ребята объяснили тем, что хотели забрать автомобиль в счет долга, таким образом проучившись своего знакомого. Автомобиль изъят.

По факту преступления следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.