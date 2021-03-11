Сумские полицейские оперативно разыскали без вести пропавшую 14-летнюю школьницу 16 марта в полицию обратилась пожилая женщина и сообщила, что ее 14-летняя внучка пошла в школу, но домой не вернулась.

Правоохранители сразу начали поиски девушки. Уже утром полицейские установили его местонахождение. Устанавливаются причины и обстоятельства этого события, лаконично сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.