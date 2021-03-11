Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:26353

В Ахтырке отремонтируют здание гимназии за 12 млн грн

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат Николай Задорожний.

«В Ахтырке есть здание, которое является памятником архитектуры - здание гимназии. Это здание уже довольно давно находится в аварийном состоянии, хотя может стать жемчужиной города!

Еще при руководстве Сумщины «регионалами», были попытки отремонтировать это здание. Но, «по классике жанра», средства освоили, а новенькая с виду крыша протекает, и что сейчас внутри - видно на фото.

Затем руководство учебного заведения (и не только) из-за некачественных ремонтных работ делали обращения в правоохранительные органы, были открыты уголовные производства.

Ахтырский городской совет предыдущего созыва и предыдущий Ахтырский городской голова подошли к вопросу содержания здания более организованно (за что их стоит поблагодарить). Была сделана новая проектно-сметная документация, изготовленная на весь комплекс работ - внешнюю и внутреннюю реставрацию и капитальный ремонт здания!

Уже нынешнее руководство Ахтырки смогло привести документы в порядок и (хотя и с некоторыми замечаниями к документации) предложения по комплексным реставрационным работам в данном важном социальном и архитектурном объекте прошли конкурс проектов, которые могут реализовываться за счет Государственного фонда регионального развития!

Комплексные работы по реставрации в Ахтырке памятника архитектуры - здания гимназии, включены в проект распоряжения Кабинета Министров Украины относительно финансирования в 2021 году за счет ГФРР с объемом 12 млн гривен из государственного бюджета», - написал он.

Общество Ахтырская гимназия
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 283 случая заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:36
Под Сумами на пожаре погиб человек
Сегодня 12:36
Роменской прокуратурой поставили руководить ахтырского
Сегодня 12:29
В Конотопе произошло вооруженное ограбление магазина
Сегодня 12:05
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 11:53
На должность руководителя Конотопской окружной прокуратуры назначили роменчанина
Сегодня 11:48
В Сумах под «Евробазаром» обокрали машину (видео)
Сегодня 11:36
Сумские биатлонисты с медалями в смешанных эстафетах
Сегодня 11:29
В Ахтырке отремонтируют здание гимназии за 12 млн грн
Сегодня 11:26
Полицейские Сумщины поймали юных автоугонщиков
Сегодня 11:07
Сумские полицейские оперативно разыскали без вести пропавшую 14-летнюю школьницу
Сегодня 10:58
В Сумах пьяный водитель без прав устроил ДТП и скрылся с места аварии
Сегодня 10:53
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
Сегодня 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
Вчера 15:00
Жители Сумщины, получавшие субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
Вчера 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Вчера 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Вчера 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
15.03.2021 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
15.03.2021 14:58
Во что одевать новорожденного
15.03.2021 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
15.03.2021 09:14
Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
13.03.2021 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30; 22.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.