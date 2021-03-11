В Ахтырке отремонтируют здание гимназии за 12 млн грн Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат Николай Задорожний.

«В Ахтырке есть здание, которое является памятником архитектуры - здание гимназии. Это здание уже довольно давно находится в аварийном состоянии, хотя может стать жемчужиной города!

Еще при руководстве Сумщины «регионалами», были попытки отремонтировать это здание. Но, «по классике жанра», средства освоили, а новенькая с виду крыша протекает, и что сейчас внутри - видно на фото.

Затем руководство учебного заведения (и не только) из-за некачественных ремонтных работ делали обращения в правоохранительные органы, были открыты уголовные производства.

Ахтырский городской совет предыдущего созыва и предыдущий Ахтырский городской голова подошли к вопросу содержания здания более организованно (за что их стоит поблагодарить). Была сделана новая проектно-сметная документация, изготовленная на весь комплекс работ - внешнюю и внутреннюю реставрацию и капитальный ремонт здания!

Уже нынешнее руководство Ахтырки смогло привести документы в порядок и (хотя и с некоторыми замечаниями к документации) предложения по комплексным реставрационным работам в данном важном социальном и архитектурном объекте прошли конкурс проектов, которые могут реализовываться за счет Государственного фонда регионального развития!

Комплексные работы по реставрации в Ахтырке памятника архитектуры - здания гимназии, включены в проект распоряжения Кабинета Министров Украины относительно финансирования в 2021 году за счет ГФРР с объемом 12 млн гривен из государственного бюджета», - написал он.