В Сумах прошел чемпионат области по шахматам 10-16 марта в клубе «Интеллект» СумГУ Федерацией шахмат Сумской области проводился Чемпионат области в формате классические шахматы.

В турнире принял участие 31 шахматист, среди которых семь школьников, ветераны и 2 женщины. Кроме сумчан, были два представителя области из Ахтырки и Глухова. Играли по швейцарской системе в 9 туров.

В ходе напряженной борьбы, преодолев в последнем туре сопротивление маститого ветерана шахмат Александра Рафикова, лавры чемпиона области достались неоднократному победителю и призеру Владимиру Федченко с результатом 7 очков. Вторую и третью строчку турнирной таблицы, занял Николай Семенов и школьник Алексей Ольштынский - по 6 очков.

Среди женщин лидером стала студентка СумГУ Татьяна Ащаулова - 4 очка, второе место заняла также студентка СумГУ Екатерина Кучма.

У юношей места определились в следующем порядке: Михаил Лемешенко - 5,5 очков, Артур Наумов, Остап Лемешенко.

Среди ветеранов лучший результат у Владимира Люлина и Александра Рафикова – по 6 очков.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и денежными призами.