Сьогодні в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради працює «пряма телефонна лінія» 17 березня, в департаменті соціального захисту населення для мешканців громади буде працювати «пряма телефонна лінія» з питань грошових виплат, компенсацій та надання пільг.

Особистий прийом з 10.00 до 12.00 за телефоном 066-844-52-96 проводитиме заступник директора департаменту – начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг Наталя Миколаївна Лавринович, про це інформує сайт департаменту.