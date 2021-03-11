В Украине зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев COVID-19 За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 833 новых случая COVID-19. Заболели 609 детей и 388 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 4887 человек; выписаны из больниц – 4118 человек; летальных случаев – 289; выздоровели – 5467 человек; осуществлено тестирований за сутки – 121 144 (в том числе методом ПЦР – 50966, методом ИФА – 22035) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48143. За все время пандемии в Украине: заболело – 1489023 лица; выздоровели – 1237676 человек; летальных исходов – 28 986; проведения ПЦР-тестов – 7467108. Количество заболеваний в регионах в сутки: Киев – 1121 случай; Винницкая область – 750 случаев; Волынская область – 239 случаев; Днепропетровская область – 539 случаев; Донецкая область – 373 случая; Житомирская область – 482 случая; Закарпатская – 557 случаев; Запорожская область – 348 случаев; Ивано-Франковская область – 506 случаев; Киевская область – 630 случаев; Кировоградская область – 112 случаев; Луганская область – 110 случаев; Львовская область – 884 случая; Николаевская область – 452 случая; Одесская область – 883 случая; Полтавская область – 265 случаев; Ровенская область – 433 случая; Сумская область – 283 случая; Тернопольская область – 485 случаев; Харьковская область – 750 случаев; Херсонская область – 66 случаев; Хмельницкая область – 703 случая Черкасская область – 297 случаев; Черновицкая область – 481 случай; Черниговская область – 84 случая.