Ситуація на ринку праці на Сумщині

Протягом січня 2021 року роботодавці проінформували Сумську обласну службу зайнятості про наявність 2,9 тис. вакансій, що на 19% менше, ніж у січні 2020.
Найбільше вакансій (29%), пропонувалося на підприємствах промисловості, 13% – у державному управлінні, по 10% – у торгівлі та охороні здоров´я.
За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування – 20% (водій, токар, оператор верстатів з програмним керуванням, тракторист, машиніст крана, водій тролейбуса), найменше (12%) роботодавці потребували працівників найпростіших професій (підсобний робітних, прибиральник службових приміщень, робітник з благоустрою, укладальник-пакувальник, сторож, кухонний робітник).
У той же час, у січні послугами Сумської обласної служби зайнятості скористалися 20,6 тис. безробітних громадян, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2020.
За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають працівники сфери торгівлі та послуг (20%), робітники з обслуговування, експлуатації устаткування (18%); представники найпростіших професій (14%).
Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці області.
На сьогодні в середньому по області на одне вільне робоче місце претендує 13 безробітних (на цю дату торік – 10 осіб). Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед кваліфікованих робітників сільського господарства (на 1 вакансію претендували 49 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (29), технічних службовців та предствників найпростіших професій (по 19).
Найбільших труднощів з працевлаштуванням зазнають представники таких професій: охоронник, менеджер, продавець-консультант, молодша медична сестра (санітарка).
Наприклад: для 426 безробітних охоронників на сьогодні є 5 вакансій, для 125 менеджерів із збуту - 3 вакансії, для 286 продавців-консультантів - 4, для 215 безрообітних санітарок - теж 4.
Нестача кадрів спостерігається серед представників таких професій: електромонтерів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, водіїв тролейбуса, слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, операторів верстатів з програмним керуванням, складальників виробів з деревини, слюсарів аварійно-відбудовних робіт.