Ситуація на ринку праці на Сумщині У поточному, в порівнянні з минулим, роботодавці менше інформують про наявність вакансій. Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці області.

Протягом січня 2021 року роботодавці проінформували Сумську обласну службу зайнятості про наявність 2,9 тис. вакансій, що на 19% менше, ніж у січні 2020.

Найбільше вакансій (29%), пропонувалося на підприємствах промисловості, 13% – у державному управлінні, по 10% – у торгівлі та охороні здоров´я.

За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування – 20% (водій, токар, оператор верстатів з програмним керуванням, тракторист, машиніст крана, водій тролейбуса), найменше (12%) роботодавці потребували працівників найпростіших професій (підсобний робітних, прибиральник службових приміщень, робітник з благоустрою, укладальник-пакувальник, сторож, кухонний робітник).

У той же час, у січні послугами Сумської обласної служби зайнятості скористалися 20,6 тис. безробітних громадян, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2020.

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають працівники сфери торгівлі та послуг (20%), робітники з обслуговування, експлуатації устаткування (18%); представники найпростіших професій (14%).

Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці області.

На сьогодні в середньому по області на одне вільне робоче місце претендує 13 безробітних (на цю дату торік – 10 осіб). Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед кваліфікованих робітників сільського господарства (на 1 вакансію претендували 49 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (29), технічних службовців та предствників найпростіших професій (по 19).

Найбільших труднощів з працевлаштуванням зазнають представники таких професій: охоронник, менеджер, продавець-консультант, молодша медична сестра (санітарка).

Наприклад: для 426 безробітних охоронників на сьогодні є 5 вакансій, для 125 менеджерів із збуту - 3 вакансії, для 286 продавців-консультантів - 4, для 215 безрообітних санітарок - теж 4.

Нестача кадрів спостерігається серед представників таких професій: електромонтерів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, водіїв тролейбуса, слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, операторів верстатів з програмним керуванням, складальників виробів з деревини, слюсарів аварійно-відбудовних робіт.