Сумские маршрутчики предлагают возить отличников бесплатно Один из сумских перевозчиков Михаил Горпенко опубликовал соответствующее письмо мэру Сум Александру Лысенко в Фейсбуке.

«На общем собрании перевозчиков города Сумы была поддержана инициатива введения проездных билетов для учеников-отличников нашего города.

Идея проекта заключается в стимулировании подрастающего поколения в его стремлении к знаниям. Мы считаем, что успехи в обучении - это не только результат усилий ребенка, родителей и преподавателя, это успех всего города.

Будущее нашего города сидит сейчас за партой. Так мы призываем предпринимателей, работающих в других сферах нашего города, подключиться к этой инициативе», - написал он.