Сумские маршрутчики предлагают возить отличников бесплатно

«На общем собрании перевозчиков города Сумы была поддержана инициатива введения проездных билетов для учеников-отличников нашего города.
Идея проекта заключается в стимулировании подрастающего поколения в его стремлении к знаниям. Мы считаем, что успехи в обучении - это не только результат усилий ребенка, родителей и преподавателя, это успех всего города.
Будущее нашего города сидит сейчас за партой. Так мы призываем предпринимателей, работающих в других сферах нашего города, подключиться к этой инициативе», - написал он.