Сумской биатлонист в ТОП-10 на Кубке IBU В словацком Брезно-Осрбли завершился четвертый этап Кубка IBU.

Последней гонкой этапа стало преследование у мужчин, на которое украинские болельщики возлагали особые надежды, ведь третьим на дистанцию персьюта отправлялся уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, а восьмым, всего на 5 секунд позже коллеги по команде – тоже наш земляк Андрей Доценко, пишет biathlon.com.ua.

К сожалению, уже первые два рубежа исключили наших ребят из числа претендентов на медали. На стрельбе лежа и Руслан Ткаленко, и Андрей Доценко допустили по три промаха суммарно. Зато трое других наших спортсменов - Тарас Лесюк, Сергей Телень и Виталий Труш - стреляя лёжа не ошиблись ни разу.

Если вчерашний подиум в спринте был бы полностью немецким, если бы наш Руслан Ткаленко не «разбавил» его, разделив третье место с Филиппом Хорном, то после третьего рубежа в число лидеров вышли трое норвежцев. Они же в итоге и разыграли между собой комплект медалей. Эндре Стрёмсхейм с 13-ого места в спринте поднялся на первое в преследовании. Сиверт Гутторм Баккен совершил менее впечатляющий скачок с шестого на второе место, а Александер-Фьельд Андерсен вышел на третье стартовав девятым.

Руслан Ткаленко, благодаря точной стрельбе стоя, смог замкнуть десятку лучших в персьюте, а Сергей Телень, который допустил всего один промах на заключительном рубеже, отыграл 14 позиций и стал в итоге 34-ым. Тарас Лесюк был абсолютно точен лежа, но стрельба лежа так же хорошо спортсмену не удалась, в итоге он замкнул перечень сумевших набрать Кубковые очки сегодня.

У Андрея Доценко стрельба сегодня совершенно не пошла - суммарно 7 промахов. Но ещё больше в итоге настрелял глуховчанин Денис Насыко, опять будучи в числе самых скорострельных спортсменов, 9 промахов - это непозволительно много для любой гонки. Руслан Бригадир также много ошибался на рубежах - всего 5 неточных выстрелов, поэтому завершил гонку последним. Виталий Труш, несмотря на хорошую стрельбу и лишь один промах на первой стойке, не смог подняться в зачетную зону.

Отметим также, что на первом кругу среди всех участников преследования Денис Насыко был самым быстрым, а Руслан Ткаленко вновь выдал отличный финишный круг, став третьим на нем и всего лишь три с половиной секунды проиграв лучшему на лыжне на этом отрезке.

Гонка преследования. Мужчины

1. Эндре Стрёмсхейм (0+0+0+1) 3:29,8

2. Сиверт Гутторм Баккен (0+1+0+1) +1,4

3. Александер-Фьельд Андерсен (0+1+0+0) +8,7

...

10. Руслан Ткаленко (2+1+0+0) +1:02,3

34. Сергей Телень (0+0+0+1) +2:36,3

37. Андрей Доценко (1+2+2+2) +2:51,1

40. Тарас Лесюк (0+0+2+1) +3:11,3

51. Виталий Труш (0+0+1+0) +5:06,1

55. Денис Насыко (1+2+4+2) +5:14,6

59. Руслан Бригадир (1+1+2+1) +7:04,8