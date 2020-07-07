Глуховский горсовет подготовил обращение к Владимиру Зеленскому относительно снижения тарифов Сегодня, 15 января, под стенами Глуховского горсовета снова собрались люди. Глуховчане снова вышли митинговать против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Протестующие ждут поддержки городских властей в решении наболевшего вопроса. Они выражают недовольство уровнем жизни, в частности, повышением цен на услуги ЖКХ.

"Сытый голодного не понимает. Мало того, что цены на продукты растут с каждым днем, так еще повышаются тарифы, Которые и так запредельно высокие. Как выжить на минималку или пенсию при таких условиях? Я надеюсь, власть прислушается к людям, хотя выразить свою позицию сегодня вышло очень мало горожан. Неужели все довольны повышением? Чего вы сидите? " - высказалась одна из протестующих.

Сегодня на сессии отдельным вопросом рассмотрели острую волнующую для многих горожан тему. Так, Надежда Вайло заявила о том, что будет подано обращение к центральной власти.

Мэр заверила всех присутствующих в зале заседаний в том, что вместе с депутатским корпусом она будет реагировать определенным образом на существующую проблему, подчеркнув активную позицию представителей власти в решении данного вопроса: "Мы долг перед жителями нашего общества выполняем. Думаю, все разумные люди поддержат это обращение".

Обращение депутатов городского совета к Президенту Украины зачитала секретарь горсовета Людмила Васянович. С учетом всех поправок и предложений текст обращения единогласно поддержали все присутствующие депутаты.

Стоит отметить, что люди недовольны стремительным повышением цен на коммунальные услуги. Нельзя забывать и о введении новых ограничений в связи с коронавируса, вынужденным прекращением деятельности ФЛП.

Напомним, в Сумской 10 января состоялись митинги против повышения тарифов на коммунальные услуги. Жители Сум, Шостки, Конотопа, Ахтырки, Тростянца собрались, чтобы выразить свою позицию относительно, на их взгляд, несправедливой тарифной политики. Протестующие говорят о необоснованности и неспиврозмирнисть с доходами. В стороне не остались и глуховчане. Люди обратились в горсовет с призывом снизить тарифы, сообщает Глухів.INFO.