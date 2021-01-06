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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:36326

Без прав, в состоянии наркотического опьянения и с травкой – патрульные остановили водителя

Патрулируя улицу Кооперативную за нарушение ПДД, инспекторы остановили водителя транспортного средства Audi.

С первых минут общения 28-летний руководитель показался патрульным странным - у него были явные признаки наркотического опьянения. Водительское удостоверение гражданин не предоставил, ведь его у него не было - суд лишил его права управлять транспортным средством на год за нетрезвое вождение.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель категорически отказался, поэтому патрульные составили на него админматериалы по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КоАП.

Также стражи порядка провели поверхностную проверку транспортного средства и обнаружили в салоне бумажный сверток с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотического происхождения. Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Наркотическое опьянение Нетрезвое вождение

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