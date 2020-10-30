Полиция Конотопа разоблачила мужчину, который пошел на обидчика с топором

Сейчас злоумышленнику уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.
О преступлении в полицию сообщил брат пострадавшего. Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что 8 января в вечернее время 31-летний конотопчанин пришел в гости к своему 54-летнему знакомому.
Во время совместного распития алкогольных напитков между товарищами возникла ссора, в ходе которой «гость» ударил хозяина и пошел домой. Не простив такой дерзости, 54-летний житель Конотопа, взяв топор, пошел к своему обидчику, чтобы отомстить. Осознавая свои действия и желая смерти потерпевшему, злоумышленник нанес топором несколько ударов по голове своему знакомому.
Скорой пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Конотопской ЦРБ с многочисленными травмами головы несовместимыми с жизнью.
«Для воспроизведения событий, произошедших в тот день, возникало много сложностей», - говорит начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев - ведь с момента совершения преступления прошло уже много времени. Но несмотря на это, работники полиции опросили много людей, установили свидетелей происшествия и нашли неопровержимые доказательства, под влиянием которых злоумышленник признал свою вину».
Установлено, что мужчина ранее уже был осужден за подобные преступления.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 15 ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Отдел коммуникации полиции Сумской области
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