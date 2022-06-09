Кріптобіржа виділила для українських ВПО значну допомогу

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.
"Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом ВПО. Це стало можливою завдяки співпраці Мінцифри із засновником Binance — CZ", - ідеться у повідомленні.
Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України.
"Впродовж 3 місяців виплати будуть надходити на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку - 75 доларів щомісячно", - зазначив Федоров.
Пілотний проєкт запустили у Львівській області і вже 1000 осіб отримали виплати.
"Від початку повномасштабної війни рф в Україні компанія Binance демонструвала суттєву підтримку України. До цього Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу та загалом планують допомогти 5000 біженцям з України", - додав Федоров.
Як зауважило у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації, для отримання допомоги необхідно пройти верифікацію в одному із фондів: Rotary Kyiv, "Паляниця" та iSans. Також подати заявку на фінансування можна за адресою: standwithukraine@isans.org.