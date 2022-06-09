Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:3283

Кріптобіржа виділила для українських ВПО значну допомогу

Криптобіржа Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українським внутрішньо переміщеним особам.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом ВПО. Це стало можливою завдяки співпраці Мінцифри із засновником Binance — CZ", - ідеться у повідомленні.

Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України.

"Впродовж 3 місяців виплати будуть надходити на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку - 75 доларів щомісячно", - зазначив Федоров.

Пілотний проєкт запустили у Львівській області і вже 1000 осіб отримали виплати.

"Від початку повномасштабної війни рф в Україні компанія Binance демонструвала суттєву підтримку України. До цього Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу та загалом планують допомогти 5000 біженцям з України", - додав Федоров.

Як зауважило у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації, для отримання допомоги необхідно пройти верифікацію в одному із фондів: Rotary Kyiv, "Паляниця" та iSans. Також подати заявку на фінансування можна за адресою: standwithukraine@isans.org.

Общество Віза Візовий режим
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах оновлено телефони лікарень та графіки їх роботи
14.06.2022 09:18
Поліція Сумщини документує наслідки обстрілів росіянами об’єктів цивільної інфраструктури
Сегодня 16:02
З 1 вересня навчання школярів проводитиметься по змінах: у МОН пояснили чому
Сегодня 15:56
У Сумах поліцейські за лічені хвилини розкрили крадіжку мобілки у 11-річного хлопця
Сегодня 15:41
У Сумах закінчились проднабори від держави
Сегодня 15:21
Сумчан запрошують на велобревет «Азов Марафон»
Сегодня 15:18
Російські боти поширюють фейковий лист від імені МОН України
Сегодня 15:13
Від Сум до Дніпра: народилась нова сім’я рятувальників
Сегодня 14:45
У Сумах затримали педофіла, який 9 років ґвалтував дівчину
Сегодня 14:40
У Сумах поліцейські зупинили сп’янілого водія з показником в понад 13 разів вищим допустимого
Сегодня 14:13
На Роменщині вогнеборці ліквідували загоряння на відкритій території (відео)
Сегодня 14:05
Талановиті діти Сум: нові перемоги учнів ДМШ № 1
Сегодня 13:26
view counter

Статьи

Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
Сегодня 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
Вчера 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
Вчера 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
Вчера 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.