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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:0013

Литва визнала депортацією вивезення українців до росії

Сейм Литви ухвалив резолюцію, якою визнав вивезення українців у росію депортацією українського народу, а також закликав міжнародне співтовариство прийняти аналогічну заяву та добиватися відповідальності за ці злочини.

Резолюцію було схвалено 50 голосами, повідомляє slovoidilo.

У документі йдеться, що масштабна збройна агресія, що проводиться збройними силами, політичним і військовим керівництвом росії, і примусове вивезення населення в росію або на підконтрольні їй території є депортацією українського народу.

«Від агресивної росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може окремі країни, а, мабуть, і цілі регіони призвести до можливого голоду чи інших страшних речей», – сказала одна з ініціаторів проєкту Радвіле Моркунайте-Мікуленене.

У резолюції наголошується, що депортація спрямована на знищення української ідентичності.

Парламент висловився за те, щоб геноцид українського народу було зупинено правовими засобами, а депортованим людям було створено умови для повернення в Україну чи виїзду до іншої безпечної країни.

«Сейм упевнений, що справедливість переможе лише тоді, коли до кримінальної відповідальності буде притягнуто керівників росії, інших високопоставлених організаторів злочинів та безпосередніх виконавців військових дій та депортації українського цивільного населення», – йдеться у документі.

Общество Депортація
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