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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:0673

Після початку війни українці стали більше гуглити українською мовою

З моменту початку російської агресії в Україні багато користувачів змінили свої мовні уподобання щодо вибору контенту. За даними компанії Serpstat, не рідкісні випадки, коли налаштування пошуку в інтернеті змінюються з російської на українську.

Аналітична компанія порівняла пошукові запити за 24 листопада 2021 року та після 24 лютого.

Сайти з реєстрацією в РФ або російським доменом також стали менш популярними. Багато популярних запитів і ключових фраз тепер вбиваються в рядку пошуку, будучи перекладеними з російської на українську. До початку війни три чверті запитів в Україні було з використанням російської термінології.

Наразі ж чисельність запитів українською мовою збільшилася до 35%. При цьому попит на україномовний контент продовжує зростати, що серед SEO-фахівців та контент-маркетологів розцінюється як позитивний сигнал. Адже тепер українські сайти можна буде вивести на ті лідируючі позиції, які раніше належали сторінкам із російськомовним контентом.

При запиті в пошуковій системі, кажуть аналітики, у результатах, як і раніше, ранжуються російські ресурси. Проте їхні позиції згодом стають дедалі слабшими. Сайти опускаються у рейтингу пошуку, практично повністю втрачаючи аудиторію.

Общество Гугл
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