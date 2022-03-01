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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 22:2775

В ЄС розповіли подробиці п'ятого пакета санкцій проти росії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла подробиці п'ятого пакета санкцій проти рф.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Єврокомісії.

"У цей критичний момент важливо підтримувати максимальний тиск на Путіна та російський уряд. Чотири пакети санкцій сильно вдарили і обмежили політичні та економічні можливості Кремля. Ми бачимо суттєві результати. Але, очевидно, з огляду на події, нам потрібно ще більше посилити наш тиск. Сьогодні ми пропонуємо зробити наші санкції кроком далі. Ми зробимо їх ширшими і гострішими, щоб вони ще глибше врізалися в російську економіку", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, п'ятий пакет має шість напрямків:

- заборона на імпорт вугілля з росії, що має обсяг у 4 мільярди євро на рік;

- повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, у тому числі ВТБ;

- заборона російським суднам і суднам, які експлуатуються Росією, заходити в порти ЄС;

- заборона на експорт, що оцінюється у 10 мільярдів євро, у сферах, які є особливо чутливими для Росії. Це експорт квантових комп’ютерів або сучасних напівпровідників, а також обладнання у сфері машинобудування та транспорту;

- нові заборони на імпорт певних товарів, що допоможе закрити прогалини, які були знайдені у відносинах між Росією та Білоруссю;

- заборона на участь російських компаній у державних закупівлях у державах-членах або виключення будь-якої фінансової підтримки, європейської чи національної, російським державним органам.

Политика Санкції проти РФ
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