Рф вимагає у Вікіпедії видалити правду про злочини російських окупантів в Україні

Вікіпедія - це загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, яку може редагувати кожен. Перед публікацією кожна стаття в енциклопедії перевіряється незалежними експертами спільноти, якою опікується неприбуткова організація «Фонд Вікімедіа».
Вікіпедія повідомила про претензії Роскомнадзору до змісту п’яти матеріалів через закон рф «про фейки»:
1. «Битва за Київ (2022)»;
2. «Військові злочини в період вторгнення росії в Україну»;
3. «Обстріл лікарні в Маріуполі»;
4. «Руйнування Маріупольського театру (2022)»;
5. «Різанина в Бучі».
«Вимагають видалити інформацію, але яку саме - не повідомляють», - зазначили у спільноті.
Нагадаємо, Роскомнадзор неодноразово погрожував заблокувати сайт на території рф, за начебто неправильне висвітлення «спецоперації» в Україні.
Росіянам непотрібно знати правду, - вважають в Роскомнадзорі.