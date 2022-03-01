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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:1185

Рф вимагає у Вікіпедії видалити правду про злочини російських окупантів в Україні

Центр протидії дезінформації при РНБО України: рф вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини в Україні.

Вікіпедія - це загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, яку може редагувати кожен. Перед публікацією кожна стаття в енциклопедії перевіряється незалежними експертами спільноти, якою опікується неприбуткова організація «Фонд Вікімедіа».

Вікіпедія повідомила про претензії Роскомнадзору до змісту п’яти матеріалів через закон рф «про фейки»:
1. «Битва за Київ (2022)»;
2. «Військові злочини в період вторгнення росії в Україну»;
3. «Обстріл лікарні в Маріуполі»;
4. «Руйнування Маріупольського театру (2022)»;
5. «Різанина в Бучі».

«Вимагають видалити інформацію, але яку саме - не повідомляють», - зазначили у спільноті.

Нагадаємо, Роскомнадзор неодноразово погрожував заблокувати сайт на території рф, за начебто неправильне висвітлення «спецоперації» в Україні.

Росіянам непотрібно знати правду, - вважають в Роскомнадзорі.

Право Військові злочини в Україні
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