Російські олігархи готові жертвувати Україні мільярди заради зняття санкцій

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt, пише "Європейська правда".
Російські олігархи, які потрапили під санкції, висловили готовність пожертвувати мільярди на післявоєнну відбудову України в обмін на зняття санкцій. Про це розповіла своїм колегам міністерка фінансів Канади Христя Фріланд на засіданні G7 минулого тижня.
Як повідомляє Handelsblatt, Фріланд не закликала міністрів до дії, але вони наразі розмірковують над цією пропозицією.
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