Російські олігархи готові жертвувати Україні мільярди заради зняття санкцій Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд повідомила, що російські олігархи готові жертвувати мільярди Україні, щоб із них зняли санкції.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt, пише "Європейська правда".

Російські олігархи, які потрапили під санкції, висловили готовність пожертвувати мільярди на післявоєнну відбудову України в обмін на зняття санкцій. Про це розповіла своїм колегам міністерка фінансів Канади Христя Фріланд на засіданні G7 минулого тижня.

Як повідомляє Handelsblatt, Фріланд не закликала міністрів до дії, але вони наразі розмірковують над цією пропозицією.

Українська влада оцінює збитки від війни в понад $500 млрд.