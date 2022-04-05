Усі країни ЄС закрили доступ до портів для російських кораблів Таким чином почала діяти директива ЄС про заборону для росіян.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Порти всіх країн ЄС закрили доступ для російських кораблів. Почала діяти директива ЄС про заборону для росіян. Вона стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію рф після 24 лютого", – повідомив Єрмак.

І додав: "Є певні винятки – рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що подали сигнал SOS (Mayday). Тоді вони ухвалюватимуться індивідуально".

Керівник ОП зазначив, що відстежуватиметься, як застосовуються винятки, щоб росія не використала їх для обходу санкцій.

Джерело: 5.ua.