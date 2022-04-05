Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:46117

Усі країни ЄС закрили доступ до портів для російських кораблів

Таким чином почала діяти директива ЄС про заборону для росіян.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

"Порти всіх країн ЄС закрили доступ для російських кораблів. Почала діяти директива ЄС про заборону для росіян. Вона стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію рф після 24 лютого", – повідомив Єрмак.

І додав: "Є певні винятки – рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що подали сигнал SOS (Mayday). Тоді вони ухвалюватимуться індивідуально".

Керівник ОП зазначив, що відстежуватиметься, як застосовуються винятки, щоб росія не використала їх для обходу санкцій.

Джерело: 5.ua.

Политика Санкції проти РФ
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В ЄС розповіли подробиці п'ятого пакета санкцій проти росії
05.04.2022 22:27

В ЄС розповіли подробиці п'ятого пакета санкцій проти росії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла подробиці п'ятого пакета санкцій проти рф....

Новости

На Охтирщині поліцейські офіцери громади оперативно повернули власнику викрадену бензопилу
Сегодня 16:11
У Сумах мотоцикліст в’їхав у стовп
Сегодня 15:52
У Сумах сталася стрілянина у під’їзді багатоповерхівки
Сегодня 15:48
На Конотопщині вогнеборці врятували 2 гаражі та альтанку
Сегодня 15:44
У Сумах відміни комунальних платежів не буде
Сегодня 15:41
За минулу добу на Сумщині виявлено 3 вибухонебезпечних предмети, з яких 1 знищено
Сегодня 15:31
На Сумщині на Великодні свята можливі провокації ворога
Сегодня 14:50
На Сумщині рятувальники двічі допомагали в буксируванні карет «швидкої»
Сегодня 14:47
Сумські бібліотеки подовжують час своєї роботи
Сегодня 14:11
Поліція Сумщини інформує: особа, яка добровільна здала зброю, не підлягає кримінальній відповідальності
Сегодня 13:30
Сумські хокеїстки стали п’ятими в Італії
Сегодня 13:10
Розпочався заключний день віртуального Фестиваль СХІД-РОК
Сегодня 12:47
view counter

Статьи

Удень – пік хліб, а ввечері збирав тіла загиблих: історія волонтера із Тростянця
Сегодня 11:47
Колишній полонений військових рф розповів про підвал для катувань у Тростянці
Вчера 21:26
Як Сумщина першою зустріла, а згодом зупинила ворога дорогою на Київ
16.04.2022 18:25
Мер міста-героя Охтирки закликає садити квіти, щоб відволікти від війни і думати про завтра, яке обов’язково буде
16.04.2022 15:39
Мер Лебедина розповів про оборону міста від рашистів
16.04.2022 15:29
Мінсоцполітики спільно з ООН запровадять програми допомоги постраждалим від війни
16.04.2022 11:04
Порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон
14.04.2022 13:00
Фахівці системи безплатної правової допомоги (БПД) надають професійні консультації сумчанам щодо дій в умовах воєнного стану
13.04.2022 13:29
У Боромлянському будинку культури на Сумщині рашисти влаштували казарму
12.04.2022 14:56
Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 млн
12.04.2022 12:02
Сумщина онлайн: корисні посилання для жителів області
11.04.2022 15:59
Як змінилося життя у Шостці на Сумщині під час блокади
11.04.2022 12:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.