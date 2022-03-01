За останні два тижні з країн ЄС видворено понад 150 російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Швеції ухвалило рішення про видворення з країни трьох російських дипломатів.
«Сьогодні МЗС вирішило видворити трьох російських дипломатів, чия робота в Швеції не відповідала Віденській конвенції», - заявила глава шведського відомства Анн Лінде.
Минулого тижня про видворення дипломатів рф заявили у МЗС Данії – 15 осіб та Італії – 30 осіб. Вчора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «персонами нон ґрата», у Франції – 35 дипломатів, у Словаччині – 35, у Іспанії – 27, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.
Такими діями європейська дипломатична спільнота засуджує військові злочини російських окупантів в Україні.