Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 335

Ох уж этот интернет: то сын не то скачает, то дочь не то выложит...

Носки хороши тем, что их можно дарить каждый год без риска промахнуться. Никто не скажет, что у него уже есть носки, что он не носит носки, или что он копит деньги на более продвинутую модель.

***

Прапорщик — рядовому:

- А где же ты успел штаны так испачкать?

- На скамейке.

- Эх ты! Люди туда ноги ставят, сапоги чистят. А ты туда жопой…

***

- Вчера я был на выставке картин и должен тебе сказать, что единственное полотно, на которое можно было там смотреть, это твое!

- Признателен тебе, друг. А как картины моих коллег? Только тоже откровенно, пожалуйста.

- К сожалению, перед ними столько народу было, что я не смог к ним протолкаться.

***

- Абрам, ты уже был у врача? И что он тебе сказал?

- Сара, то что мы с тобой 30 лет принимали за оргазм, оказалось астмой.

***

Хочется похудеть, но есть хочется сильней.

***

Целуй медленно, прощай быстро, кастрюльку от гречки мой сразу.

***

- Алло, это телефон доверия СБУ?

- Да.

- А это точно анонимно?

- Конечно, Павел. А чего это вы сразу с унитаза вскочили?

***

- Вы знаете сколько звёзд на небе?

- А зачем?

***

Увидев на холодильнике всего два магнитика - из Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.

***

Сидят в камере наркоман, вор и убийца. Убийца:

— Давайте я убью охранника и мы сбежим отсюда.

Вор:

— Давайте я лучше украду ключ и мы сбежим.

Наркоман:

— A давайте лучше курнем и отпросимся…

***

Как любовник приходил — так видели все…А как воры в дом лезли, так все спали!!!

***

Я очень боюсь «виски с колой», потому что после «виски с колой» я ничего не боюсь.

***

У мужика есть минимум 3 причины остаться в семье — налаженный быт, крепкий тыл и животный страх начать все сначала!

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