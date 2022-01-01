Анекдоты недели - 335

Носки хороши тем, что их можно дарить каждый год без риска промахнуться. Никто не скажет, что у него уже есть носки, что он не носит носки, или что он копит деньги на более продвинутую модель.
***
Прапорщик — рядовому:
- А где же ты успел штаны так испачкать?
- На скамейке.
- Эх ты! Люди туда ноги ставят, сапоги чистят. А ты туда жопой…
***
- Вчера я был на выставке картин и должен тебе сказать, что единственное полотно, на которое можно было там смотреть, это твое!
- Признателен тебе, друг. А как картины моих коллег? Только тоже откровенно, пожалуйста.
- К сожалению, перед ними столько народу было, что я не смог к ним протолкаться.
***
- Абрам, ты уже был у врача? И что он тебе сказал?
- Сара, то что мы с тобой 30 лет принимали за оргазм, оказалось астмой.
***
Хочется похудеть, но есть хочется сильней.
***
Целуй медленно, прощай быстро, кастрюльку от гречки мой сразу.
***
- Алло, это телефон доверия СБУ?
- Да.
- А это точно анонимно?
- Конечно, Павел. А чего это вы сразу с унитаза вскочили?
***
- Вы знаете сколько звёзд на небе?
- А зачем?
***
Увидев на холодильнике всего два магнитика - из Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.
***
Сидят в камере наркоман, вор и убийца. Убийца:
— Давайте я убью охранника и мы сбежим отсюда.
Вор:
— Давайте я лучше украду ключ и мы сбежим.
Наркоман:
— A давайте лучше курнем и отпросимся…
***
Как любовник приходил — так видели все…А как воры в дом лезли, так все спали!!!
***
Я очень боюсь «виски с колой», потому что после «виски с колой» я ничего не боюсь.
***
У мужика есть минимум 3 причины остаться в семье — налаженный быт, крепкий тыл и животный страх начать все сначала!
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